الداخلية تسحب 1030 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب – علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 1030 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق انتهت في 30 مارس الماضي، حيث جرى تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تتيح لمالكي المركبات بجميع أنواعها، ذات التراخيص السارية، إمكانية طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة عبر موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل داخل وحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة.