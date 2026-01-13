الداخلية تداهم وكراً للمخدرات في نيل الدقهلية.. ومصرع 3 مسجلين خطر

لقي 3 عناصر إجرامية في محافظة الدقهلية، مصرعهم إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن خلال استهداف بؤرة إجرامية لترويج الاتجار بالمواد المخدرة والمعروفة باسم "كفر الطويلة" يقوم على إدارتها عناصر إجرامية بنطاق مركز طلخا، ويستخدمون قوارب لعبور نهر النيل وبحوزتهم 20 كجم من مخدر الهيدرو و10 كجم من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

كانت معلومات وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدتها التحريات السرية لضباط المنطقة بنشاط عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة يقومون بإدارة بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة والمعروفة باسم "كفر الطويلة" معززين سطوتهم الإجرامية بحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من عدة قوارب وكراً لتلك البؤرة وذلك بمجرى نهر النيل ومستغلين تلك القوارب إمعاناً للهروب من أعين أجهزة المكافحة حيث يتخذون من قرية كفر الطويلة - دائرة مركز شرطة طلخا مسرحاً لنشاطهم غير المشروع حيث تم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطنى وبمشاركة قطاع الأمن المركزي "إدارة العمليات الخاصة" وبإشراف اللواء مفيد فوزي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جرى استهدافهم وما أن شعروا بوصول القوات أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية وجرى التعامل مع مصدر النيران حتى لسكانها.

وأسفر التعامل عن مصرع كل من: «زعيم التشكيل ويدعى محمد.ع. م، 23 عامًا،عاطل ومقيم عزبة أبو غانم، ديسط، دائرة مركز شرطة طلخا» والسابق اتهامه في القضية رقم 13750 جنح مركز شرطة طلخا لسنة 2025 "مخدرات"، ويعاونه كلاً من «علي.م .أ. ع.،30 عاماً،عاطل ومقيم،ديسط، دائرة مركز شرطة طلخا» والسابق اتهامه في القضية رقم 13750 جنايات مركز شرطة طلخا لسنة 2025"مخدرات" و«محمود.ن. م.م ، 18 عاماً،عاطل، ومقيم كفر الطويلة دائرة مركز شرطة طلخا.

وعثرت القوات بحوزته العناصر على «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام" ،وكمية من مخدر الحشيش وزنت عشرة كيلو جرام،بندقية آلية و عدد 15 طلقة لذات العيار وعدد 2 بندقية خرطوش و25 طلقة خرطوش، وطلقة عيار 9 مم ومبلغ مالي 3450 جنيه، و(2) هاتف محمول» .

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ثلاثة مليون جنيه تقريباً.

جري نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.