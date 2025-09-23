كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، استمرارًا لجهودها في مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، عن شبكة إعلانية تستغل تطبيقات الهواتف الذكية للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وتبين من التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن أربع سيدات، ثلاث منهن لهن معلومات جنائية، وراء إدارة هذا النشاط عبر أحد التطبيقات الهاتفية، بغرض استقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمات في نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بارتكاب النشاط الإجرامي المنسوب إليهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

