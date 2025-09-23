كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين "ربع نقل" بالسير برعونة على أحد الطرق في الإسكندرية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في مقطع الفيديو (بدون تراخيص) وقائديهما، وتبين أنهما عاطلان لا يحملان رخصة قيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.