هددوا أرواح المارة.. ضبط عاطلين استعرضوا بسيارتين "ربع نقل" بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

11:47 ص 23/09/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين "ربع نقل" بالسير برعونة على أحد الطرق في الإسكندرية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في مقطع الفيديو (بدون تراخيص) وقائديهما، وتبين أنهما عاطلان لا يحملان رخصة قيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

ضبط عاطلين سيارتين ربع نقل الإسكندرية

