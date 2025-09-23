إعلان

هدير عبد الرازق تستأنف على حكم حبسها سنة في واقعة دهس شخص بالجيزة

كتب- أحمد عادل:

11:46 ص 23/09/2025

هدير عبد الرازق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم دفاع البلوجر "هدير عبد الرازق" باستئناف على حكم حبسها سنة، الصادر ضدها في اتهامها بدهس شاب بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة قد أصدرت حكمها بمعاقبة البلوجر "هدير عبد الرازق" بالحبس لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، في اتهامها بدهس شاب بالطالبية.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة البلوجر "هدير عبد الرازق" في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، لاتهامها بدهس "هشام إبراهيم"، عامل، أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية، إلى محكمة الجنح المختصة.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هدير عبد الرازق الجيزة الطالبية محكمة جنح العمرانية
الخبر التالى:
هددوا أرواح المارة.. ضبط عاطلين استعرضوا بسيارتين "ربع نقل" بالإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد