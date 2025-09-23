هدير عبد الرازق تستأنف على حكم حبسها سنة في واقعة دهس شخص بالجيزة

تقدم دفاع البلوجر "هدير عبد الرازق" باستئناف على حكم حبسها سنة، الصادر ضدها في اتهامها بدهس شاب بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة قد أصدرت حكمها بمعاقبة البلوجر "هدير عبد الرازق" بالحبس لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، في اتهامها بدهس شاب بالطالبية.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة البلوجر "هدير عبد الرازق" في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، لاتهامها بدهس "هشام إبراهيم"، عامل، أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية، إلى محكمة الجنح المختصة.

