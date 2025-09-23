ضبط 96 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وكشف 121 حالة تعاطي مخدرات

- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في حملات المرور والضبط المروري بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 96.207 مخالفات مرورية متنوعة. ومن أبرز هذه المخالفات: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بشروط التراخيص.

وفي السياق ذاته، تم فحص 1.934 سائقًا للتأكد من مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، وتبين وجود 110 حالات إيجابية.

كما واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية في مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 1.070 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تضمنت تحميل ركاب بالمخالفة للقانون، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بعوامل الأمن والمتانة.

وأظهرت نتائج فحص 166 سائقًا وجود 11 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط 6 أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية بإجمالي 7 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على مركبتين خالفتا قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

