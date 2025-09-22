محتال الجيزة غسـل ملايين الجنيهات في العقارات والسيارات

"قضية جديدة تكشف حجم جرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائي بالجيزة، تورط في غسل ما يقرب من 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب وانتحال الصفة، عبر شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها غير المشروع."

المتهم استغل أسلوب انتحال الصفة للنصب والاحتيال على المواطنين، ثم يعمد إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، في محاولة لإخفاء مصدرها غير القانوني وإضفاء صبغة شرعية عليها.

وكشفت التحريات أنه لجأ إلى شراء عقارات ووحدات سكنية وإدارية، بجانب شراء سيارات فارهة، في محاولة لإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت السلطات قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.