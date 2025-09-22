فرض إتاوات على المواطنين.. ضبط "سايس" بالجيزة بعد منشور متداول

كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سايس لإجباره على دفع مبالغ مالية دون وجه حق بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وممارسة مهنة سايس بدون ترخيص.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية