فرض إتاوات على المواطنين.. ضبط "سايس" بالجيزة بعد منشور متداول

كتب : علاء عمران

03:05 م 22/09/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سايس لإجباره على دفع مبالغ مالية دون وجه حق بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وممارسة مهنة سايس بدون ترخيص.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ضبط سايس فرض إتاوات وزارة الداخلية

