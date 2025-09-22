فيديو خناقة الكشك.. مشادة كلامية بين سيدة وبائع متجول تنتهي في القسم

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تتهم "مالك كشك" بالاعتداء عليها بالسب داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

بالفحص، تبين أن السيدة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وأقرت بتضررها من البائع المتجول (له معلومات جنائية) بسبب خلافات جيرة.

تم ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن الشاكية اعتدت عليه بالسب أيضًا لنفس الخلافات.

وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

