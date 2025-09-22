سقوط تجار عملة بـ13 مليون جنيه في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، لما تمثله من خطورة على الاقتصاد القومي..

وخلال 24 ساعة، تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا في الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 13 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.