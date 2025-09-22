كتب- رمضان يونس:

استجوبت النيابة العامة بالجيزة؛ لاعب بيراميدز ومنتخب مصر "رمضان صبحي"، عقب القبض عليه بمطار القاهرة قادما من تركيا كونه مطلوبا على ذمة قضية تزوير "سندات حكومية" - تزوير مستندات- بعدما فشل "عامل" اداء امتحانات بدلاً من اللاعب في معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق منتحلًا صفته على الأوراق.

وكشفت أوراق الدعوى رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة،

والتي حصل "مصراوي" نسخة منها، عن طريق محض الصدفة وتشابه الأسماء، ودور كل متهما في الواقعة.

وقال "صبحي" إنه تعرف على "طارق المصري" عن طريق حارس الأهلي محمد الشناوي، حين كان لاعبًا في القلعة الحمراء، بعدما عاد من انجلترا عام 2019، مؤكدا أن "سمسار اللاعبين" تولي من ذاك الحين مهام استخراج اثباتات قيده بمعهد الفراعنة الذي يدرس فيه مؤخرا بعد فصله من آخر. كون لم يحضر أبدا منذ أن قدم فيه الأوراق.

وشرح "رمضان" موقفه تفصيلا. موضخا أنه كان يدفع 30 ألفا في الترم للمصري، كي يبق طالبا مقيدًا في المعهد من أجل أن يقدم لأولاده في المدارس كون حصول الأب على مؤهل عالٍ شرطا للالتحاق بالمدارس التي يرغب أن يقدم فيها لأولاده، وكموضع اجتماعي يتناسب مع شهرته كلاعب، دون أن يطلب منه النجاح في الامتحانات؛ "أنا مش محتاج انجح .. أنا عايز ابقي مقيد في المعهد عشان رايح اقدم لأولادي في المدارس ولازم الأب يكون معاه شهادة".

وذكر "لاعب بيراميدز" في تحقيق النيابة، أنه لايعرف الطالب "يوسف" الذي سبق واتفق معه "المصري" على أن يؤدي بديلاً، مؤكدًا أنه لم يتقابلا سويا ولم يتعرف عليه أبدا مستنكرا درايه بالواقعة:" أنا معرفش يوسف ده غير لما نشرت المواقع على الانتر نت أنه بيحضر الامتحانات مكاني".

وأوضح "صبحي" في استجوابه، أن " طارق المصري" قبل اداء الامتحانات الأخيرة قبل كشف واقعة التزوير، طلب منه مبلغا ماليا 50 ألف جنيه على غير ما اتفقا لكن لم يرفض وأرسل له النقود، من أجل أن على قيد المعهد حتي يتمكن من التحاق نجليه بالمدرسة.