محكمة الأسرة تحجز دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه للفصل

02:29 م الأحد 21 سبتمبر 2025

محكمة الأسرة - أرشيفية

كتب- أحمد عادل:
حجزت محكمة الأسرة دعوى لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد ضد طليقته، والخاصة بضم حضانة ابنتيه "جوليا" و"لي لي" بعد بلوغهما السن القانوني، لجلسة 28 سبتمبر الجاري للفصل في الدعوى.
وكان المحامي محمد رشوان قد كشف في وقت سابق عن استمرار تغيب ابنتي إبراهيم سعيد، رغم إعلانهما بموعد الجلسات من المحكمة للعرض على خبيرين نفسي واجتماعي لتخييرهما في دعوى الحضانة.
وسبق للمحكمة أن قضت بشطب الدعوى المقامة من طليقة اللاعب، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، لعدم حضورها جلسات المحاكمة.
كما قررت جهات التحقيق في وقت سابق إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، بعد قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

محكمة الأسرة إبراهيم سعيد حضانة ابنتيه لاعب الأهلي والزمالك السابق
