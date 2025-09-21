إعلان

ضبط أكثر من 108 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

01:48 م الأحد 21 سبتمبر 2025

مخالفات مرورية

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 107.357 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الموقف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2007 سائقين، وتبين إيجابية 124حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1236 مخالفة مرورية متنوعة (السير عكس الاتجاه – تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 159 سائقًا تبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا، فضلًا عن التحفظ على 9 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة مرورية وزارة الداخلية حملات مرورية
