كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة العاشرة، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد مبلغ 187 ألف جنيه قيمة علاج كيماوي لورثة مواطن مصاب بتليف الكبد.

وأكدت المحكمة أن الدولة ملتزمة، من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية وتقديم مختلف أنواع العلاج الأخرى.

وشددت المحكمة على أن هذا الالتزام لا ينفك عن الدولة إلا في حال استقرار الحالة المرضية أو الإبراء من المرض، مؤكدة أن العلاج ليس هبة تمنحها الدولة لمن تشاء وتمنعها عمّن تشاء، وإنما يُعد من أقدس واجباتها التي لا يجوز بأي حال من الأحوال التنصل منها، وذلك تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.