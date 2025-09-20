إعلان

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفال يوم التميز بالنيابة العامة | صور

04:20 م السبت 20 سبتمبر 2025
    رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفال يوم التميز بالنيابة العامة
    رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفال يوم التميز بالنيابة العامة
    رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفال يوم التميز بالنيابة العامة
كتب- أحمد أبو النجا:
شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، فعاليات الاحتفال بـ"يوم التميز 2025" للنيابة العامة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وتلبية للدعوة الكريمة من المستشار محمد شوقي، النائب العام.


وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الاحتفال شهد حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، إضافة إلى السادة المستشارين رؤساء وقيادات الجهات والهيئات القضائية.


وتضمن الحفل تكريم عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين، فيما أكد المستشار محمد الشناوي على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية والنيابة العامة داخل محراب العدالة المصرية.



رئيس هيئة النيابة الإدارية النيابة العامة
