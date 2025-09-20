14 طن دقيق في قبضة شرطة التموين خلال حملات على المخابز

كتب– علاء عمران:



شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة موسعة استهدفت المخابز السياحية والمدعمة، لمواجهة جرائم التلاعب في الدعم وضبط المخالفات التموينية.



وأسفرت الحملة، التي استمرت على مدار 24 ساعة، عن ضبط أكثر من 14 طنًا من الدقيق بأنواعه المختلفة «الأبيض والبلدي المدعم»، داخل المخابز أو خلال عمليات التوزيع، وذلك في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بالخبز المدعم وبيعه بأعلى من السعر المقرر.



وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وفرض الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم مع أي محاولات للإضرار بحقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تم ضبطها.



