الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء على مسن بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على "مسن" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته لإعتراضه على قيامهم بترويج المواد المخدرة أمام منزله بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة نبروه من أحد الأشخاص (عامل "مصاب بجروح"– مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز) لحدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "بحوزة أحدهم" محدثين إصابته.

وأمكن ضبطهم، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى"، وتبين عدم صحة الإدعاء بترويجهم المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

