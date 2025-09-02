كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة عضو منتدب سابق لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، ومديرها السابق ونائب المدير المالي بالشركة و3 آخرين، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الشركة، لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 27815 سنة 2023 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 6662 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين "ه. م"، و "أ. ع"، و "م. ح"، و "ع .ح"، و "ع. ش"، "ت .ع".

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمون الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين سهلوا للمتهم الرابع "ع .ح"، في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالي (5.654.731) جنيه مصري، وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو الكترونية فتحصل المتهم الرابع بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش، ذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى الفترة 2018.

وتابعت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين سهلوا أيضا للمتهم الخامس، بغرض الاستيلاء بغير حق وبنية التملك مبلغ مالي قدره ( ١,٣٦٤,٣٢٣) جنيه مصري وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو الكترونية فتحصل المتهم الخامس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة أن المتهمين سهلوا للمتهم السادس "ت. ع"، بحجة الاستيلاء بغير حق على مبلغ مالي (١,٥١١,٤٥٨) جنيه مصري وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو الكترونية فتحصل المتهم السادس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم الرابع تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن تقدم بطلب الحصول على تمويل بقيمة المبلغ مار البيان مما مكنه من الاستيلاء بغير وجه حق على هذا المبلغ وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الخامس تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن تقدم بطلب الحصول على تمويل بقيمة المبلغ مار البيان مما مكنه من الاستيلاء بغير وجه حق على هذا المبلغ وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم السادس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثالث بأن تقدم بطلب الحصول على تمويل بقيمة المبلغ مار البيان مما مكنه من الاستيلاء بغير وجه حق على هذا المبلغ وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت النيابة العامة في تحقيقات القضية إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عامًا استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ ٥٨٨,٤٨٥ جنيه مصري بأن اعتمد إثبات المتهمين الثاني والثالث لقيمة أسهم عملاء الشركة بقيمة تزيد عن قيمتها الصحيحة لما لذلك من أثر في زيادة أرباح الشركة محل جهة عمله وما استتبع ذلك في استحصاله على مكافأة مالية بقيمة المبلغ.

وفق تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم الثاني والثالث بصفتهما موظفين عموميين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتفاق السابق بأن اعتمد اليتا بيانات ضمانات وهمية لعملاء الشركة محل جهة عملهما وما استتبعه من أثر من زيادة أرباحها مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء بغير وجه حق على المبلغ المالي المذكور فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.