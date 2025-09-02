ثقب أسود جديد.. مباحث العجوزة تداهم وكرًا للتسول

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث العجوزة ملابسات فيديو متداول بوجود فتحة أسفل أحد الكبارى والادعاء بتردد بعض الشباب والفتيات عليها واتخاذها ملاذاً للخارجين على القانون.

بالفحص أمكن تحديد مكان تواجد الفتحة المشار إليها، وباستهدافها أمكن ضبط عاطل ووزوجته "لهما معلومات جنائية" وتبين باتخاذهما ذلك المقر فى أعمال التسول واستجداء المارة بذات الدائرة.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق الفتحة المشار إليها.