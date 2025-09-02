إعلان

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي

01:24 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بونش مروري لرفع حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية.
وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 8 أشخاص.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة ربع نقل إصابة أشخاص طريق الإسكندرية الصحراوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح