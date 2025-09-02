إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي
01:24 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بونش مروري لرفع حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية.
وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 8 أشخاص.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
