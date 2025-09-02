إعلان

عصابة تحتجز 3 سيدات وتسرق هواتفهن بسبب خلاف مالي بالقاهرة | تفاصيل

12:43 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة احتجاز 3 سيدات وسرقة هاتفين محمولين بسبب خلافات مالية، وضبط المتهمين.
تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد المواطنين بمحافظة الشرقية، أفاد بتلقيه اتصالًا من شخص أبلغه باحتجاز والدته وشقيقته ووالدة زوجته ومطالبته بدفع مبلغ مالي لوجود خلافات بين الجناة وشقيقه.
وبالفحص، تبين أن وراء الواقعة 4 أشخاص (صاحب جراج وزوجته، وربة منزل ونجلها) وبحوزتهم سلاحان أبيضان، حيث قاموا باستدراج السيدات الثلاث داخل الجراج واحتجازهن وسرقة الهاتفين، ثم تواصلوا مع المُبلغ لمطالبته بالسداد.
تم تحرير السيدات المحتجزات وضبط المسروقات والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاز سيدات خلاف مالي خطف مباحث القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟