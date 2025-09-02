عصابة تحتجز 3 سيدات وتسرق هواتفهن بسبب خلاف مالي بالقاهرة | تفاصيل
12:43 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة احتجاز 3 سيدات وسرقة هاتفين محمولين بسبب خلافات مالية، وضبط المتهمين.
تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد المواطنين بمحافظة الشرقية، أفاد بتلقيه اتصالًا من شخص أبلغه باحتجاز والدته وشقيقته ووالدة زوجته ومطالبته بدفع مبلغ مالي لوجود خلافات بين الجناة وشقيقه.
وبالفحص، تبين أن وراء الواقعة 4 أشخاص (صاحب جراج وزوجته، وربة منزل ونجلها) وبحوزتهم سلاحان أبيضان، حيث قاموا باستدراج السيدات الثلاث داخل الجراج واحتجازهن وسرقة الهاتفين، ثم تواصلوا مع المُبلغ لمطالبته بالسداد.
تم تحرير السيدات المحتجزات وضبط المسروقات والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
