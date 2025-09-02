1260 قضية سرقة تيار كهربائي و1128 قضية بالنقل والمواصلات خلال يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط (1128) قضية متنوعة في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطارات بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، إضافة إلى ضبط (1260) قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد من خلال شرطة الكهرباء.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة المحافظات لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة وضبط مرتكبيها.