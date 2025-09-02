كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي جرى مدها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية، مع استمرار توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتصل التخفيضات في المبادرة إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وقد جرى التوسع في عدد المنافذ المشاركة في المبادرة لتصبح: 55 سلسلة تجارية، 117 مكتبة، 113 شادرا (رئيسي وفرعي)، و114 قافلة متحركة، بإجمالي 2931 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضح مواقعها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.