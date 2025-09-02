إعلان

20 طن دقيق في قبضة التموين.. تفاصيل حملات الداخلية على المخابز

10:50 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

ضبط دقيق مدعم

كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأعلى من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار.
ونفذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة في نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، واسترجاع أكثر من 20 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعّم).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط دقيق مدعم حملات تموينية حماية المستهلكين التلاعب بأسعار الخبز
