حملة تبرع بالدم لرجال الشرطة في الشرقية



كتب - علاء عمران:

نظمت مديرية أمن الشرقية حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

جاءت المبادرة في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وحرصها على تعزيز روح التضامن والتكافل مع المواطنين، فضلًا عن دعم بنوك الدم لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في الحالات الحرجة.

وأعرب القائمون على الحملة عن تقديرهم لمشاركة رجال الشرطة، مؤكدين أن هذه المبادرات الإنسانية تسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح وتعزيز دور المنظومة الصحية.