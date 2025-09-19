إعلان

مصدر أمني يكشف الحقيقة الكاملة وراء مشروع "الوحدات الوهمية"

12:18 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

مديرية أمن دمياط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحبه من مجلس إدارة جمعية زعم أنها تابعة لضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، بزعم تحصيل مبالغ مالية منهم مقابل وحدات سكنية بمدينة دمياط الجديدة دون الوفاء بالتسليم.

وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها لا تتبع وزارة الداخلية ولا مديرية أمن دمياط، مشيرًا إلى أن التحريات أوضحت عدم تقدم المذكور بأي بلاغات رسمية في هذا الشأن.

وأضاف أن الشاكي أقرّ خلال استدعائه بتضرره من القائمين على الجمعية لعدم تسليمه الوحدة السكنية التي كان من المقرر استلامها منذ 3 أعوام، رغم سداده كامل المستحقات المالية.

وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن دمياط وحدات سكنية بمدينة دمياط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان