الداخلية تكشف حقيقة مقطع فيديو مثير للجدل بكفر الشيخ

06:45 م الخميس 18 سبتمبر 2025

المتهم

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله اعتداء أحد رجال الشرطة على المواطنين بمحافظة كفر الشيخ.

وتبين بالفحص أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن الواقعة تعود إلى يوم 15 من الشهر الجاري، أثناء قيام قوة أمنية من مديرية أمن كفر الشيخ بتأمين تنفيذ قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة صادر ضد أحد أقارب ناشر الفيديو.

وحاول اثنان من أقارب الأخير منع تنفيذ القرار، فتم ضبطهما على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، ليقوم لاحقًا بنشر المقطع المشار إليه على سبيل الانتقام من رجال الشرطة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد ناشر الفيديو بسبب ادعائه الكاذب.

