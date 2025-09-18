تجديد حبس أم سجدة في اتهامها بغسل أموال التيك توك

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بالتجمع الخامس، تجديد حبس البلوجر الشهيرة بـ"أم سجدة" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وفي وقت سابق كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة البلوجر الشهيرة بـ"أم سجدة" في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.