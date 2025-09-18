دمروا كنزًا أثريًا مقابل 194 ألفًا.. عقوبة سارقي أسورة المتحف المصري بعد

أدلت أخصائية الترميم باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية، عن كيفية ارتكابها لجريمة سرقة أسورة ذهبية من داخل المتحف المصري.

وقالت المتهمة أنها استغلت وظيفتها كأخصائية ترميم عملها داخل المتحف المصري، وغافلت المسؤولين وقامت بسرقة الأسورة الذهبية.

وتابعت أنها قامت بالتواصل مع أحد أقاربها مالك محل لبيع المشغولات الذهبية لتصريف الأسورة الأثرية، وقام ببيعها إلى مالك ورشة ذهب على علاقة معرفة به.

وأضافت أنه قام ببيعها بعد وزنها على الميزان وتقاضى مبلغ 180 ألف جنيه مقابل الأسورة الأثرية.

وكشفت التحريات أن مالك ورشة الذهب قام ببيع الأسورة الأثرية إلى عامل في مسبك مقابل 190 ألف جنيه، والذي قام بصهرها لإعادة تشكيلها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص في اتهامهم بسرقة الأسورة الذهبية التي تعود لعصر متأخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

