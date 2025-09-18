إعلان

"رحلة الأسورة من المتحف للصهر".. اعترافات إخصائية الترميم المتهمة بسرقة أثر ذهبي

04:01 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    المتهم (11)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (12)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (13)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (9)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (15)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (14)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (7)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (10)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (5)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (8)
  • عرض 24 صورة
    الاسورة (7)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (4)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (3)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (6)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (1)
  • عرض 24 صورة
    المتهم (2)
  • عرض 24 صورة
    الاسورة (1)
  • عرض 24 صورة
    الاسورة (6)
  • عرض 24 صورة
    الاسورة (4)
  • عرض 24 صورة
    Capture
  • عرض 24 صورة
    الاسورة (5)
  • عرض 24 صورة
    الاسورة (2)
  • عرض 24 صورة
    الاسورة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

أدلت أخصائية الترميم باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية، عن كيفية ارتكابها لجريمة سرقة أسورة ذهبية من داخل المتحف المصري.

وقالت المتهمة أنها استغلت وظيفتها كأخصائية ترميم عملها داخل المتحف المصري، وغافلت المسؤولين وقامت بسرقة الأسورة الذهبية.

وتابعت أنها قامت بالتواصل مع أحد أقاربها مالك محل لبيع المشغولات الذهبية لتصريف الأسورة الأثرية، وقام ببيعها إلى مالك ورشة ذهب على علاقة معرفة به.

وأضافت أنه قام ببيعها بعد وزنها على الميزان وتقاضى مبلغ 180 ألف جنيه مقابل الأسورة الأثرية.

وكشفت التحريات أن مالك ورشة الذهب قام ببيع الأسورة الأثرية إلى عامل في مسبك مقابل 190 ألف جنيه، والذي قام بصهرها لإعادة تشكيلها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص في اتهامهم بسرقة الأسورة الذهبية التي تعود لعصر متأخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

"قطعها بمقص".. كاميرات المراقبة تكشف لحظة بيع الأسورة الأثرية قبل صهرها |فيديو وصور

"اتباعت واتصهرت".. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صهر الأسورة الأثرية بيع الأسورة الأثرية الأسورة الاثرية سرقة أثر ذهبي المتحف المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون