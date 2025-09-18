ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث أكدت التحريات قيام سيدة بإدارة نادٍ صحي "غير مرخص" بمنطقة المعادي في القاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وبعد استهداف المكان عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط السيدة وبصحبتها 6 سيدات يحملن جنسيات مختلفة، إضافة إلى شخصين أحدهما أجنبي.

وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.

