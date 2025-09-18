إعلان

شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة

11:40 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

ضبط دقيق مدعم

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في ملاحقة جرائم الغش والاحتكار داخل الأسواق.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، من ضبط نحو 9 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة فقط، وذلك في إطار الحملات المستمرة على المخابز السياحية والحرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المتورطين، فيما أكدت الوزارة استمرار حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، ومنع البيع بأزيد من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار تحقيقًا للانضباط وحماية حقوق المواطنين.

