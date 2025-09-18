اليوم.. الحكم على عامل متهم بقتل شاب بسبب المخدرات في الخليفة

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها على عامل متهم بقتل شاب في منطقة الخليفة، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب تعاطي المواد المخدرة في الشارع.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم ارتكب جريمته عمدًا من دون سبق إصرار أو ترصد، بعد أن دخل في مشادة كلامية مع المجني عليه، الذي عاتبه على تعاطي المواد المخدرة أمام المارة، فما كان منه إلا أن استل شفرة "كاتر" واعتدى على الشاب.

وأضاف أمر الإحالة أن الضحية تلقى الطعنة الأولى في يده، إلا أن المتهم واصل اعتداءه وسدد له طعنة نافذة في العنق أودت بحياته في الحال، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان بحوزته جوهر مخدر بقصد التعاطي، إلى جانب السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة، من دون مسوغ قانوني لحيازتهما.