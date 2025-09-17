"دافع عن فتاة من التحرش".. قرار قضائي في جريمة قتل شاب في موقف التجمع

جريمة قتل في موقف "التجمع".. قصة مقتل موظف تدخل للدفاع عن فتاة من التحرش

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس سائق "ميكروباص" في اتهامه بقتل الشاب "عبد الرزاق" بآلة حادة "مفك" أثناء دفاعه عن فتاة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاء في التحقيقات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وإحدى الفتيات بسبب أولوية الركوب وقام الأول بالتحرش بالفتاة ومضايقتها.

وتابعت التحقيقات، أن المجني عليه تدخل للدفاع عن الفتاة وعاتب السائق على فعلته، تطور الأمر لمشاجرة سدد فيها المتهم للضحية 3 طعنات في الوجه والرأس والرقبة أودت بحياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين أسفرت عن وجود قتيل مصاب بطعنات متفرقة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة "عبد الرزاق" في العقد الثاني من عمره متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات متفرقة، وأمكن ضبط المتهم "سائق" وبحوزته الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة.

اقرأ أيضًا:

جريمة قتل في موقف "التجمع".. قصة مقتل موظف تدخل للدفاع عن فتاة من التحرش

جثة مذبوحة في المقابر.. تفاصيل جريمة مثيرة بسبب المخدرات في القاهرة