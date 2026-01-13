وقعت شركة "مدينة مصر"، إحدى شركات تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة "السويدي إليكتريك" للبنية التحتية، التابعة والمتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بشبكات بنية تحتية متطورة بمشروع "إيلان" ضمن تطوير "سراي" بشرق القاهرة.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها اليوم بالبورصة، أن استثمارات هذه الشراكة الاستراتيجية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وذلك في إطار رؤية مدينة مصر لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة ترتكز على بنية تحتية ذكية تدعم جودة الحياة وتعزز القيمة طويلة الأجل، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الهندسية العالمية.

وشهد توقيع مذكرة التعاون كل من عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك. وبموجب المذكرة، ستتولى شركة السويدي إليكتريك تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع "إيلان"، على أن تستمر الأعمال حتى نهاية عام 2027.

ويعد مشروع "سراي" أحد العلامات البارزة في مشروعات شركة مدينة مصر، الممتدة لأكثر من 65 عامًا في السوق المصري. ويقام المشروع على مساحة 5.05 مليون متر مربع، ويجمع بين نمط الحياة العصرية والهدوء الذي يميز الضواحي.

ويضم المشروع وحدات تشمل الشقق السكنية، وS-Villas، والتاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، كما يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من طريق القاهرة – السويس ومحور الأمل، وعلى بعد نحو 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة.

