قرار جديد من الجنايات في قضية "معلمين الجمبري" بسوق العبور

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، تأجيل نظر استئناف 6 متهمين على حكم المؤبد والسجن 5 سنوات في واقعة قتل بائع جمبري في "سوق العبور"، إثر معركة دامية بين عائلتين في عنبر السمك، إلى جلسة 18 سبتمبر الجاري.

وأدانت الدائرة "9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية، في جلسة 26 أبريل الماضي، متهم بالسجن المؤبد و5 آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات في القضية.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلي جنايات شرق القاهرة، للمتهمين "م. م"، و "ح. خ"، و "أ. ح"، و "م. ح"، و "م. ح"، و "ع. ح"، تهمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "م. ش" و"م. ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى تهديد حياتهما.

وجهت النيابة العامة في أوراق الدعوى، للمتهم الأول "م. م" تهمة قتل المجني عليه "م. ش" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلاف نشب بينهما، فاستغل المتهم ذلك وساوس الشيطان له، فاستل سكينًا وطعنه أسفل الإبط الأيمن، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية؛ قاصدا بذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي أدانت المتهم الأول بالسجن المؤبد وباقي المتهمين بالسجن 5 سنوات لما أسند إليهم من اتهام.

