إعلان

"بالباروكة".. ضبط صانعتي محتوى نشرتا فيديوهات خادشة للحياء

كتب : مصراوي

12:46 ص 06/03/2026

المتهمتان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعتى محتوى مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمتين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية وبحوزتهما هاتفي محمول يحتويان على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

بمواجهتهما اعترفتا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلوجر مباحث الآداب فيديوهات راقصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية
أخبار وتقارير

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية
دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
حوادث وقضايا

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
رياضة عربية وعالمية

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
أخبار وتقارير

السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
4 أيام إجازة للمطاحن التموينية بمناسبة عيد الفطر 2026 -مستند
أخبار مصر

4 أيام إجازة للمطاحن التموينية بمناسبة عيد الفطر 2026 -مستند

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة