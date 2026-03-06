"بالباروكة".. ضبط صانعتي محتوى نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
كتب : مصراوي
المتهمتان
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعتى محتوى مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمتين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية وبحوزتهما هاتفي محمول يحتويان على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.
بمواجهتهما اعترفتا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.