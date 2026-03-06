إعلان

شخص يشعل النار في نفسه ببولاق الدكرور

كتب : محمد شعبان

12:25 ص 06/03/2026

شخص يشعل النار في نفسه ارشيفية

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما أقدم شخص على إشعال النار في نفسه بأحد شوارع المنطقة، ما أسفر عن إصابته بحروق.

تلقى مدير قطاع الغرب بلاغًا يفيد بادعاء محاولة انتحار عن طريق إشعال النار في نفسه بشارع فراج المتفرع من شارع زنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

ونقل الأهالي المصاب إلى مستشفى أم المصريين بعد إصابته بحروق متفرقة بالجسم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وتواصل الدولة جهودها لتقديم الدعم النفسي للمرضى من خلال عدة جهات رسمية، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم النفسي للحالات التي تعاني من اضطرابات أو أفكار انتحارية، عبر الأرقام: 08008880700 – 0220816831 (على مدار 24 ساعة).

محاولة انتحار شخص يشعل النار في نفسه بولاق الدكرور

