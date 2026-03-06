إعلان

جيش الاحتلال يُعلن بدء موجة واسعة من الهجمات ضد البنية للنظام الإيراني

كتب : محمد أبو بكر

04:09 ص 06/03/2026 تعديل في 04:30 ص

حرب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، بدء تنفيذ موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق بالعاصمة طهران.

وتواصل إيران منذ يوم السبت الماضي تنفيذ هجمات استهدفت عددًا من دول الخليج، شملت منشآت للطاقة ومرافق حيوية في كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت وعُمان إلى جانب البحرين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إطلاق الموجة الـ21 لعمليات "الوعد الصادق 4" بهجمات مركبة من صواريخ ومسيرات.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استخدم صواريخ "خيبر شكن" على أهداف في قلب تل أبيب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران عارات إسرائيلية على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"في حضور ميسي".. رسالة خاصة من دونالد ترامب بشأن النادي الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"في حضور ميسي".. رسالة خاصة من دونالد ترامب بشأن النادي الأهلي
"مش هنسمح لحد يتلاعب بأسعار المنتجات".. الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة في
مصراوى TV

"مش هنسمح لحد يتلاعب بأسعار المنتجات".. الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة في
تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
سفرة رمضان

بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
الداخلية البحرينية: استهداف فندقين ومبنى سكني في المنامة بهجوم إيراني|
شئون عربية و دولية

الداخلية البحرينية: استهداف فندقين ومبنى سكني في المنامة بهجوم إيراني|

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة