

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، بدء تنفيذ موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق بالعاصمة طهران.

وتواصل إيران منذ يوم السبت الماضي تنفيذ هجمات استهدفت عددًا من دول الخليج، شملت منشآت للطاقة ومرافق حيوية في كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت وعُمان إلى جانب البحرين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إطلاق الموجة الـ21 لعمليات "الوعد الصادق 4" بهجمات مركبة من صواريخ ومسيرات.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استخدم صواريخ "خيبر شكن" على أهداف في قلب تل أبيب.