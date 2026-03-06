إعلان

"أعز ما يملك".. صدمة لإبراهيم سعيد أمام النادي الأهلي بمدينة نصر

كتب : مصراوي

12:34 ص 06/03/2026

إبراهيم سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيبت والدة اللاعب إبراهيم سعيد بضيق تنفس أمام النادي الأهلي فرع مدينة نصر، الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر إخطارا من الخدمات الأمنية بوجود حالة مرضية في ٧٤ شارع حسن المؤمون أمام النادي الأهلي.

وتبين بالفحص إصابة والدة اللاعب إبراهيم سعيد ونقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي للعلاج.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وفي سياق متصل، شهد محيط النادي الأهلي فرع مدينة نصر، تصاعدًا كثيفًا للأدخنة نتيجة اندلاع حريق بالمنطقة.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

والدة إبراهيم سعيد فرع الأهلي بمدينة نصر النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
إيران تطلق الموجة الـ21 بصواريخ خيبر شكن ومسيرات على إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تطلق الموجة الـ21 بصواريخ خيبر شكن ومسيرات على إسرائيل

أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة
أجهزة متنوعة

أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة
"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية
أخبار وتقارير

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية
دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
حوادث وقضايا

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة