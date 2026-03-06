أصيبت والدة اللاعب إبراهيم سعيد بضيق تنفس أمام النادي الأهلي فرع مدينة نصر، الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر إخطارا من الخدمات الأمنية بوجود حالة مرضية في ٧٤ شارع حسن المؤمون أمام النادي الأهلي.

وتبين بالفحص إصابة والدة اللاعب إبراهيم سعيد ونقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي للعلاج.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وفي سياق متصل، شهد محيط النادي الأهلي فرع مدينة نصر، تصاعدًا كثيفًا للأدخنة نتيجة اندلاع حريق بالمنطقة.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.