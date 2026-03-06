أصيب شخص بطلق ناري داخل محطة للصرف الصحي بطريق العين السخنة القديم؛ إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهم.

حسب التحريات الأولية لضباط قسم ثالث القطامية بمديرية أمن القاهرة، نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمصاب بسبب خلافات بينهما؛ تطورت إلى إطلاق الأول عيارا ناريا من سلاحه.

نتج عن الحادث إصابة الطرف الثاني بطلق ناري بمنطقة المؤخرة، مما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى العاصمة للعلاج.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهم وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.