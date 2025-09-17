قرار جديد من القضاء بشأن 17 متهماً في قضية "خلية العجوزة الثانية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 17 متهماً في قضية "خلية العجوزة الثانية"، لجلسة 23 نوفمبر للمستندات.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023 جنايات العجوزة، أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 14 ديسمبر 2023 داخل مصر وخارجها، ارتكبوا عدة جرائم.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بصفته عضواً في مكتب إدارة الإخوان بالخارج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الخامس عشر انضموا إلى الجماعة الإرهابية، فيما اشترك المتهم السادس عشر في تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها. كما ارتكب المتهمون من الثاني وحتى الخامس أعمالاً إرهابية بتعاملهم في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن عدداً من المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، فيما اشترك آخرون في جرائم تزوير شهادات جامعية ونسبها زوراً إلى موظفين مختصين، إضافة إلى جرائم رشوة وحيازة منشورات تحريضية للجماعة.