جريمة قتل في موقف "التجمع".. قصة مقتل موظف تدخل للدفاع عن فتاة من التحرش

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنح المقطم، اليوم، تأجيل محاكمة المتهم أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، وآخرين، في اتهامهم باستعراض القوة والاعتداء على طالب باستخدام "عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي في المقطم، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أحمد أبو المجد بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي على الطالب وإحداث إصابته. كما أخلت سبيل صديقه "وليد. أ" وشخص آخر، بعد الاستماع إلى أقوالهما.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة، وذلك بعدما أسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بنزيف داخلي وارتجاج في المخ. كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إنجاز التحريات حول ملابسات الواقعة، وتجميع كاميرات المراقبة في محيطها وتفريغها، إلى جانب استدعاء الطلاب شهود العيان وذوي المجني عليه للاستماع إلى أقوالهم.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم. وبالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 21 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بوقوع مشاجرة بين طرفين: الأول يضم 3 طلاب "أصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة"، والثاني يضم 4 طلاب "بينهم طالبة"، وذلك إثر مشادة كلامية أثناء تلقيهم درسًا داخل أحد المراكز التعليمية.

وأضافت التحقيقات أنه في اليوم التالي توجّه الطرف الثاني مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم إلى مكان وجود الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم والتعدي عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية"، ما أسفر عن الإصابات الموصوفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسيارة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات.