قرار عاجل من القضاء بشأن اتهام بدرية طلبة بسبّ الشعب المصري
12:55 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، على خلفية اتهامها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسبّ وقذف الشعب المصري، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها.
وشهدت الجلسة نظر أولى وقائع المحاكمة، بعدما أقام المحامي أشرف ناجي دعوى قضائية ضد الفنانة، اتهمها خلالها باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها تمثل إساءة لقطاع كبير من المواطنين.
وأشار أمر الإحالة إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمة تهمة السبّ والقذف عبر وسيلة إلكترونية، استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وجاء قرار المحكمة اليوم بعدم الاختصاص، لتنتقل القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة للفصل فيها.
