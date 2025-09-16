إعلان

تنفيذ 174 حكمًا وضبط 36 قضية في حملات أمن المنافذ

10:55 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حملات أمنية_أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده في إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الجمركية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.
وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن تحرير 3359 مخالفة متنوعة، وضبط 36 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 174 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع مواصلة الحملات المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

