محاكمة 111 متهمًا بقضية "خلية حسم الإرهابية".. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

كما نسبت لهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية