الجنايات تنظر محاكمة 115 متهماً في قضية "خلية المجموعات المسلحة"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم جلسة محاكمة 115 متهماً في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية المجموعات المسلحة".

تتضمن لائحة الاتهام، بحسب ما جاء في أوراق القضية، اتهامات خطيرة تبدأ من تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وكان ذلك موجهًا للمتهمين الأول حتى التاسع. كما وُجهت إلى المتهمين من العاشر وحتى المئة وخمسة عشر تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة مع العلم بأغراضها.

وتشمل التهم المنسوبة لعدد من المتهمين جرائم تمويل الإرهاب — إذ وُجهت للعديد منهم تهمة توفير أموال ومعلومات وأسلحة وذخائر ومواد مفرقعة وأدوات تصنيعها، ونقل وإخفاء هذه المستلزمات داخل مقرات خاصة بالمجموعة، حسب لائحة الاتهام.

ووثّقت النيابة كذلك اتهامات باستخدام مواقع وشبكات المعلومات الدولية لتبادل التعليمات والمعلومات المتعلقة بتحركات وأعمال المجموعة، بالإضافة إلى اتهامات تلقّي تدريب على صناعة واستعمال الأسلحة التقليدية والمواد المفرقعة والوسائل التقنية الإلكترونية، وهي تهم موجهة إلى المتهمين رقم 42 و43.

ومن بين الاتهامات الملفتة أيضاً، أن المتهمين رقم 35 و36 و42 متهمون بالتخطيط لاستخدام مفرقعات من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، حيث تضمنت الأوراق محاولة "وضع عبوة مفرقعة" قرب سور عقار ملاصق لإحدى البعثات الدبلوماسية بالزمالك، وتسلم أسلحة وعبوات مفرقعة، بحسب ما ورد في محاضر التحقيق.

كما تضمنت الاتهامات أن المتهم رقم 42 متهم بقتل خفير نظامي يعمل بنقطة كفر الحصافة بطوخ (المتهم المشار إليه باسم مختصر "إبراهيم.ح") وآخرين مجهولين، وهو ادعاء تشكل جزءًا من لائحة الاتهام التي سيتم النظر فيها أمام المحكمة.

تستمر جلسات المحاكمة اليوم أمام دائرة الإرهاب، وسط إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم بدر، بينما ستستمع المحكمة إلى دفوع المتهمين وسائر الأدلة المقدمة من النيابة العامة خلال جلسات إجراءات الدعوى.

