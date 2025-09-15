قرار قضائي بشأن المتهم بالتسبب في وفاة "عروس التجمع" بحقنة فيلر

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة عروس التجمع قبل شهرين من زفافها، أثناء خضوعها لجلسة حقن بمادة تجميلية "فيلر" داخل أحد مراكز التجميل، وذلك لدور شهر أكتوبر المقبل.

وأكد الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الضحية "ش. ش." توفيت نتيجة إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي، إثر مضاعفات ناجمة عن خطأ جسيم في عملية الحقن.

كما تسلمت المحكمة فلاشة تتضمن تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، والتي أظهرت دخول المجني عليها إلى المركز قبل الحادث.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "ش. أ." في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، تهمة التسبب عمدًا في إصابة المجني عليها دون سبق إصرار أو ترصد أثناء حقنها بالمادة الطبية، رغم كونه غير مؤهل أو مختص بهذا الإجراء، مما أدى إلى وفاتها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز أداة "حقنة" تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحيازتها، فضلًا عن مزاولته مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا في سجلات الأطباء أو بجداول نقابة الأطباء البشريين.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته وفقًا لمواد الاتهام الواردة بالأوراق.