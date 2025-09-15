القصة الكاملة لضبط ابن ضابط سابق تسبب في وفاة طالب بالإسماعيلية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير ابن ضابط شرطة سابق برعونة والاصطدام بطالب وعدم ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12الجارى تبلغ لشرطة باصطدام سيارة قيادة شاب 27 عاما ابن عميد شرطة بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بالسيارة ملكه "سارية التراخيص" بطالب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال توقفه على جانب الطريق رفقة والدته مما أدى إلى وفاته.

تم ضبط المتسبب فى الحادث فى حينه وبمواجهته أقر باختلال عجلة القيادة بيده حال محاولته تفادى إحدى السيارات مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامه بالمتوفى دون قصد، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الادعاءات.