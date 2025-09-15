إعلان

لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 78 متهمًا بخلية مدينة نصر لـ9 نوفمبر

03:49 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

مجمع وادي النطرون الجديدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب– صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 78 متهمًا في القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف مؤسسات الدولة والاعتداء على الأفراد، تحت مسمى "القاعدة".
ووجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير تهمة الانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما أسند للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب. كما وُجه للمتهم السادس والستين حيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر بقصد الإخلال بالأمن العام، وحيازة المتهم الحادي والسبعين بندقية خرطوش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة مدينة نصر المستشار وجدي عبد المنعم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم