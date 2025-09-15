لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 78 متهمًا بخلية مدينة نصر لـ9 نوفمبر

كتب– صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 78 متهمًا في القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف مؤسسات الدولة والاعتداء على الأفراد، تحت مسمى "القاعدة".

ووجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير تهمة الانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما أسند للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب. كما وُجه للمتهم السادس والستين حيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر بقصد الإخلال بالأمن العام، وحيازة المتهم الحادي والسبعين بندقية خرطوش.