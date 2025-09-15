إعلان

مشاجرة بسبب "لهو الأطفال" بالشرقية.. والداخلية تكشف التفاصيل

03:11 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يتشاجرون باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوَّن من شخصين (أحدهما مصاب بكدمات)، وطرف ثانٍ مكوَّن من 7 أشخاص (أحدهم مصاب بكسر، نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج)، وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وأسفرت المشاجرة عن تعدي الطرفين على بعضهما البعض بالضرب، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم سلاح أبيض وعصيان خشبية استخدمت في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

الشرقية وزارة الداخلية أسلحة بيضاء مركز شرطة منيا القمح مشاجرة
